«Для нас это просто бизнес»: Трамп заявил об отправке США оплаченного ЕС вооружения Украине
Трамп заявил об отправке США оплаченного Евросоюзом вооружения Украине
Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau
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Также президент США высказался о новых санкциях против РФ.
США предоставит Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot, заявил американский лидер Дональд Трамп.
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«Они (Украина. — Прим. ред.) получат некоторое (число ракет. — Прим. ред.), потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — указал Трамп, его слова приводит ТАСС.
По словам американского лидера, США также отправят Украине «различные единицы» военной техники.
Кроме того, Трамп ушел от ответа на вопрос журналистов о введении новых санкций против РФ.
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«Мы увидим то, что увидим», — сказал он.
Российская сторона убеждена, что передача оружия Украине препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает государства-члены НАТО в конфликт. Москва неоднократно отмечала, что предоставление оружия Киеву со стороны западных стран не способствует мирным переговорам и может привести к негативным последствиям.
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