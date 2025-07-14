«Для нас это просто бизнес»: Трамп заявил об отправке США оплаченного ЕС вооружения Украине

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Трамп заявил об отправке США оплаченного Евросоюзом вооружения Украине

США ОТПРАВЯТ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ PATRIOT

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Также президент США высказался о новых санкциях против РФ.

США предоставит Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Сэкономить на «подарках»: Трамп придумал новую схему финансирования поставок оружия Киеву

«Они (Украина. — Прим. ред.) получат некоторое (число ракет. — Прим. ред.), потому что им нужна защита. Но заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — указал Трамп, его слова приводит ТАСС.

По словам американского лидера, США также отправят Украине «различные единицы» военной техники.

Кроме того, Трамп ушел от ответа на вопрос журналистов о введении новых санкций против РФ.

Противоречивые заявления Трампа вызывают растерянность в Киеве и Вашингтоне

«Мы увидим то, что увидим», — сказал он.

Российская сторона убеждена, что передача оружия Украине препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает государства-члены НАТО в конфликт. Москва неоднократно отмечала, что предоставление оружия Киеву со стороны западных стран не способствует мирным переговорам и может привести к негативным последствиям.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:39
Мать 11 детей утонула при спасении дочери в Мордовии
3:10
«Для нас это просто бизнес»: Трамп заявил об отправке США оплаченного ЕС вооружения Украине
2:35
Право на перерасчет: как сэкономить на ЖКХ во время отпуска
2:19
Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной
2:00
В России рекордно подорожали морковь и свекла
1:44
Шура вспомнил, как уснул в сугробе на 8 Марта: веселье закончилось в отделении

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Два теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Петербурге
В Костроме установили бюст погибшего генерала Игоря Кириллова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025