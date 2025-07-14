Будет только жарче: лето в России становится все теплее

Климатолог Кокорин: лето в РФ в течение 50 лет потеплеет на 2-3 градуса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Такая динамика будет наблюдаться и в течение следующих 50 лет.
Лето станет теплее в России по мере того, как будет изменяться климат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
По словам специалиста, в течение последующих 50 лет средняя температура возрастет не менее чем на два или три градуса.
«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым», — отметил эксперт.
Также он уточнил, что за последние полвека средняя температура на российских территориях поднялась почти на два градуса.
«Страна большая — где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — подчеркнул Кокорин.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что аномальная жара в пределах 42 градусов прогнозируется в южных регионах страны до пятницы.
Ранее 5-tv.ru писал, когда стоит начать переживать из-за повышенной потливости.
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