Будет только жарче: лето в России становится все теплее

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Климатолог Кокорин: лето в РФ в течение 50 лет потеплеет на 2-3 градуса

Лето в России потеплеет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Погода

Такая динамика будет наблюдаться и в течение следующих 50 лет.

Лето станет теплее в России по мере того, как будет изменяться климат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По словам специалиста, в течение последующих 50 лет средняя температура возрастет не менее чем на два или три градуса.

«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым», — отметил эксперт.

Также он уточнил, что за последние полвека средняя температура на российских территориях поднялась почти на два градуса.

«Страна большая — где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — подчеркнул Кокорин.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что аномальная жара в пределах 42 градусов прогнозируется в южных регионах страны до пятницы.

Ранее 5-tv.ru писал, когда стоит начать переживать из-за повышенной потливости.

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