Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Боевики ВСУ понесли серьезные потери.

Российские военные освободила Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) успешно освободили населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации, опубликованного 14 июля.

Сообщается, что в районах населенных пунктов Полтавка, Новополь, Темировка и Толстой в Донецкой Народной Республике и Запорожской области были поражены живая сила и техника боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери украинских боевиков составили до 185 человек, а также были уничтожены четыре бронированных автомобиля, 11 машин, два орудия полевой артиллерии и машина реактивной системы залпового огня «Верба».

В министерстве сообщили, что в районе ДНР противник понес потери: до 360 боевиков, американский автомобиль HMMWV и «Казак», а также четыре артиллерийских орудия.

В воскресенье в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об освобождении поселков Карла Маркса и Николаевка, расположенных в Донецкой Народной Республике, сообщал 5-tv.ru. В ходе операции были нанесены удары по подразделениям, которые использовали беспилотные летательные аппараты, а также по формированиям территориальной обороны и национальной гвардии.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Сценарист Кирилл Журенков: у Александра Митты была невероятная страсть к жизни
12:30
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР
12:15
Правительство выделит 15 млрд рублей на развитие туризма в регионах РФ 
12:00
Режиссер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет
11:44
Москва — город молодежи: в июле и августе на ВДНХ пройдут вечера для студентов
11:44
Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: нефть устала бояться пошлин Трампа и нового потолка ЕС
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Мастер на все жанры: ушел из жизни создатель «Экипажа» Александр Митта

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025