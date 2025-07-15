Киев лихорадит: Зеленский предает своих соратников под прицелом США

В Киеве сейчас, похоже, больше думают не о положении дел на фронте, а о своей личной безопасности. Серьезные кадровые перестановки в правительстве сегодня начал Зеленский. Это как раз тот момент, когда он предает всех, с кем начинал. Кто-то сейчас под следствием, и его уже сложно защищать, другой не устраивает американских кураторов.

Ведь не случайно сегодня в Киев приехал спецпосланник Трампа по Украине Келлог. Встречал его, сменив цвет хаки на костюм и галстук, глава президентского офиса Ермак. И тут сразу нужно предупредить: если в стране меняется правительство, а из Штатов приехал ревизор, то таких случайных совпадений в политике не бывает.

О том, как подковерные игры стали для чиновников в Киеве важнее, чем вся Украина, расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Перемена, от которой изменится фасад, но не суть киевского режима: украинское правительство — второй раз в истории Незалежной может возглавить — женщина. И снова — Юлия.

«Сегодня я говорил с Юлей Свириденко, предложил ей возглавить правительство Украины и обновить его работу на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства, который есть у Юли как у первого вице-премьер-министра и министра экономики», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

И ладно, поменять премьера: Зеленский сейчас грустит о другом: в новом кабинете, скорее всего, не найдется места его старому другу — вице-премьеру и главе министерства национального единства Алексею Чернышову. Он ему в прямом смысле — кум! Жена Зеленского крестила его ребенка, а сам он — единственный из кабмина кутил на дне рождения Зеленского в 2021-м, когда вся страна сидела на карантине.

Все дело, как принято на Украине, в коррупционном скандале. Несколько лет назад Чернышов возглавлял министерство общин и территорий. Он немного помог печально известному в Киеве застройщику KSM-GROUP получить участок по цене в пять раз ниже рыночной.

За это руководство фирмы пообещало Чернышову скидку на квартиры. Символические 90%. Он и двое коллег купили 11 штук. Ущерб государству составил миллиард гривен. А на словах он, как и все, борец с коррупцией.

«Еще один враг, с которым должна сражаться Украина, — это внутренний враг! Который, безусловно, находится в сфере борьбы с коррупцией!» — сказал вице-премьер Украины, министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

Делом заинтересовались в национальном антикоррупционном бюро и специальной антикоррупционной прокуратуре, которые не очень-то подчиняются офису президента. И Чернышов сбежал за границу. Вместе с семьей.

При этом Зеленский лично его покрывал: говорил, вице-премьер в командировке. Сограждане тогда грустно иронизировали: министр по вопросам возвращения украинцев сам не хочет возвращаться. Но когда о бегстве министра стали трубить все СМИ, ему все же пришлось приехать на родину и предстать перед судом.

«Я считаю подозрение необоснованным, считаю, что у этого дела недостаточно оснований», — сказал Чернышов.

Суд тогда его даже не арестовал: выпустил под залог в 120 миллионов гривен. И даже не потребовал освободить должность.

Покрывать старого друга Зеленский больше не может: инсайдеры говорят — против ключевые силовики. Поэтому Зеленскому друга пришлось кинуть. И перестановки в правительстве — удобный повод.

«Видимо, Зеленский потерял интерес к этому парню. Он предпочитает думать о собственном доходе, а не о своем так называемом друге», — сказал политолог Айке Хаммер.

Меняя кабмин здесь, Зеленский действует в привычном диктаторском стиле: наплевав на Конституцию, по которой кандидатуру на пост премьера должны выдвигать депутаты.

«Интересно, а найдется хоть один народный депутат Украины, который укажет диктатору Владимиру Зеленскому на нарушение Конституции Украины?» — написал в соцсети бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

Действующий премьер Денис Шмыгаль будет понижен до министра обороны. А министра обороны Умерова сошлют в Вашингтон. Почти как Залужного — тот был убран с глаз долой в Лондон. Будущую главу кабмина Юлию Свириденко называют ставленницей Андрея Ермака.

И все эти пертурбации проходят под строгим надзором из Вашингтона: Кит Келлог приехал явно не для того, чтобы курировать поставки пэтриотов. До этого украинское правительство было наводнено людьми, вскормленными командой Байдена. И теперь важно, чтобы новый его состав устраивал — не только украинские элиты, но и новые — американские.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов