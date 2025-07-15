В ЕС раскритиковали Трампа за 50-дневный срок до введения санкций против РФ

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что данный России 50-дневный срок до повышения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа чересчур долгий.

«50 дней — это очень долгий срок… Хорошо, что американцы предпринимают эти шаги, и я надеюсь, что они также окажут военную помощь, как это делают европейцы», — приводятся ее слова на сайте организации.

К тому же Каллас считает, что позиция Трампа по РФ позитивная и твердая.

Реакцию со стороны России теперь ожидает представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. К тому же он ждет ответа на пошлины от Индии и Китая.

До этого, 14 июля, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США могут ввести вторичные пошлины в размере 100% по отношению к России в том случае, если за 50 дней не удастся урегулировать украинский конфликт.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выдвинул России ультиматум по украинскому конфликту.