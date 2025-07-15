На синей ветке метро в Москве остановлено движение поездов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

На синей ветке метро в Москве остановлено движение поездов из-за упавшего дерева

На синей ветке метро в Москве остановлено движение поездов

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Нарушено сообщение на участке от «Щелковской» до «Партизанской».

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена во вторник, 15 июля, было временно приостановлено движение поездов. Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, причиной стал инцидент с деревом, упавшим на пути.

Ограничения затронули участок между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Специалисты приступили к ликвидации последствий, чтобы как можно скорее восстановить движение. Пассажирам рекомендовано временно воспользоваться альтернативными маршрутами.

Это не первый случай за последние дни, когда происходят сбои на линиях метрополитена. Накануне движение было приостановлено на участке от «Белорусской» до «Театральной» из-за человека, оказавшегося на путях. В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что столицу накрыла сильная гроза.

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