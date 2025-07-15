Москва в воде: столицу накрыла сильная гроза
Сильная гроза с ливнем накрыла Москву
Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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МЧС выпустили экстренное предупреждение.
На Москву менее чем за час обрушилась чуть ли не месячная норма осадков. В центре города парализовано движение транспорта, сообщается об остановке части пригородных электричек.
Прогремела гроза, в некоторых районах прошел град.
В дом рядом с Останкинской башней ударила молния. Дворы ушли под воду. Затоплены парковки торговых центров и жилых комплексов. Потоп в метро и подземных переходах.
МЧС выпустило экстренное предупреждение. В ближайшее время ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.
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