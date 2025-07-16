ВС России поразили украинский зенитный комплекс С-300 ракетой «Искандер»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 49 0

Были ликвидированы две пусковые установки, а также пункт наведения и командная кабина боевого управления.

ВС РФ «Искандером» поразили ЗРК С-300ПС в Одесской области

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Российские Вооруженные силы с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» поразили позиционный район зенитно-ракетного комплекса С-300ПС сил ВСУ в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области. Кадры удара опубликовало Минобороны РФ.

«В результате огневого поражения уничтожены: две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, за прошедшие сутки российская армия поразила два украинских зенитно-ракетных комплекса С-300ПС и сбила самолет МиГ-29 ВВС Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны, в результате ночной атаки были поражены военные объекты в Харькове, Львове и Луцке. Все назначенные цели были успешно уничтожены. За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 1280 бойцов. Средства ПВО сбили 189 украинских беспилотников самолетного типа.

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