Хаменеи: Иран способен нанести более сильный удар по США и другим странам

Верховный лидер Исламской Республики напомнил об атаке КСИР по американской авиабазе базе Аль-Удейд в Катаер 23 июня.
Фото: www.globallookpress.com/Iran's Supreme Leader
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Иран может нанести США и другим странам более сильный удар, чем в ходе конфликта с Израилем. Об этом сообщил Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время заседания с представителями судебной системы страны. Его слова приводит издание TRT Global.
«Наш народ не боится ни США, ни их пса на поводке — сионистского режима», — высказался Али Хаменеи.
Он напомнил об ударе по американской авиабазе базе Аль-Удейд в Катаре 23 июня. Верховный лидер Ирана отметил, что Корпус стражей исламской революции способен нанести «еще более болезненный удар».
Конфликт на Ближнем Востоке
Израиль совершил атаки по ядерным и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня в рамках операции «Восходящий лев». Это произошло накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке между США и Исламской Республикой. Иранская сторона не стала медлить с ответом — вечером того же дня были запущены ракеты и беспилотники в сторону территорий Израиля. Операция получила кодовое название «Правдивое обещание 3».
В ночь на 22 июня США присоединились к конфликту и начали операцию «Полуночный молот». Целью вооруженных ударов стали несколько ядерных объектам Ирана
Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия обороны Израиля нанесла массовые удары по Дамаску.
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