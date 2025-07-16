Хаменеи: Иран способен нанести более сильный удар по США и другим странам

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Верховный лидер Исламской Республики напомнил об атаке КСИР по американской авиабазе базе Аль-Удейд в Катаер 23 июня.

Хаменеи предупредил о возможном более сильном ударе Ирана по США и другим страна

Фото: www.globallookpress.com/Iran's Supreme Leader

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Иран может нанести США и другим странам более сильный удар, чем в ходе конфликта с Израилем. Об этом сообщил Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время заседания с представителями судебной системы страны. Его слова приводит издание TRT Global.

«Наш народ не боится ни США, ни их пса на поводке — сионистского режима», — высказался Али Хаменеи.

Он напомнил об ударе по американской авиабазе базе Аль-Удейд в Катаре 23 июня. Верховный лидер Ирана отметил, что Корпус стражей исламской революции способен нанести «еще более болезненный удар».

Конфликт на Ближнем Востоке

Израиль совершил атаки по ядерным и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня в рамках операции «Восходящий лев». Это произошло накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке между США и Исламской Республикой. Иранская сторона не стала медлить с ответом — вечером того же дня были запущены ракеты и беспилотники в сторону территорий Израиля. Операция получила кодовое название «Правдивое обещание 3».

В ночь на 22 июня США присоединились к конфликту и начали операцию «Полуночный молот». Целью вооруженных ударов стали несколько ядерных объектам Ирана

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия обороны Израиля нанесла массовые удары по Дамаску. 

Тема:
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