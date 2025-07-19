В Ростовской области частично восстановили движение поездов после атаки дронов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 768 0

Задержанные составы постепенно возвращаются к расписанию.

В Ростовской области частично восстановили движение поездов после атаки дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На участке пути между станциями Лихая и Замчалово, который был временно недоступен из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), было восстановлено движение по двум направлениям. Об этом стало известно в субботу, 19 июля, из сообщения пресс-службы РЖД.

«На станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям», — написали в Telegram-канале РЖД.

Сообщается, что задержанные поезда постепенно возвращаются к расписанию. Российские железные дороги принимают все возможные меры, чтобы сократить время опоздания пассажирских поездов.

Чтобы пассажиры были в курсе, работает горячая линия. Если вы решили отказаться от поездки, то можете вернуть или переоформить проездные документы в кассах без каких-либо дополнительных сборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников были повреждены контактные сети, что привело к задержке более пятидесяти поездов. Железнодорожники незамедлительно приступили к восстановлению контактной сети после проверки оборудования. Работники РЖД оказывают поддержку пассажирам.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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