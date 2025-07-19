Летевший из Калининграда в Москву самолет совершил аварийную посадку

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 130 0

По предварительным данным, причина инцидента — отказ системы кондиционирования.

Самолет Москва — Калининград совершил аварийную посадку

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Самолет, летевший из столичного аэропорта Внуково в Калининград, совершил аварийное приземление в аэропорту Храброво. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Поступило сообщение о том, что самолет, следовавший по направлению Москва (Внуково) — Калининград (Храброво), совершил аварийную посадку на территории аэропорта Храброво Калининградской области», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Предполагаемая причина инцидента — отказ системы кондиционирования. Информации о пострадавших нет. По завершении посадки судно было отбуксировано на стоянку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет из Петербурга совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково». О том, что судно модели Sukhoi Superjet готовится совершить жесткое приземление, стало известно в 18:30 по московскому времени. Тогда самолет начал внезапно кружить вокруг аэропорта — у него не было возможности совершить посадку.

Изначально была выдвинута версия, что у самолета проблемы с шасси. Уже через несколько минут появились опровержения.

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