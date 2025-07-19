Финальный поклон короля рока: о прощальном концерте Оззи Осборна снимут кино

Хронометраж фильма составит 100 минут.

В 2026 году на экраны выйдет фильм Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow — 100-минутная хроника прощального шоу Оззи Осборна и Black Sabbath. Об этом сообщило издание Variety.

Концерт, снятый в Бирмингеме, стал символичным завершением легендарного пути — именно там когда-то и зародилась великая группа.

Тысячи поклонников собрались пятого июля на стадионе, чтобы стать свидетелями финала эпохи. Оззи эффектно появился из-под сцены на троне с крыльями, начав выступление с культовых хитов: I Don’t Know, Mr. Crowley, Mama, I’m Coming Home и Crazy Train.

Кульминацией стало воссоединение оригинального состава Black Sabbath. Прозвучали бессмертные War Pigs, Iron Man, N.I.B. и финальная Paranoid.

Перед завершением концерта Оззи поблагодарил фанатов за многолетнюю поддержку.

На сцене также выступили звезды мирового рока — от Metallica до The Rolling Stones. Концерт посмотрели 42 тысячи зрителей на стадионе и еще 3 миллиона онлайн.

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