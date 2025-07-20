Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Зеленограде
По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Обломки сбитого дрона упали на территории Зеленоградского административного округа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», — написал мэр.
По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Специалисты оперативных служб продолжают обследование территории.
Ранее, писал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны России уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины. Наиболее интенсивной атаке подверглась Брянская область — над ней был сбит 21 беспилотник. Еще девять дронов уничтожены над Калужской областью. Все воздушные цели были успешно перехвачены и ликвидированы.
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