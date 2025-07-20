Юные таланты: 600 детей прошли творческую смену в лагере «Молодежь Москвы»

Творчество, свобода, будущее — этим летом столица подарила молодёжи всё и даже больше.

В кинопарке «Москино» завершился первый сезон творческого лагеря «Молодежь Москвы», собравший 600 энергичных и креативных подростков. Об этом сообщается на сайте mos.ru. В течение шести смен с 9 июня по 19 июля юные москвичи пробовали себя в роли актеров, режиссеров, танцоров, музыкантов и организаторов, получая навыки от ведущих профессионалов индустрии.

Каждая смена имела собственную тематику — от оригинального жанра с элементами акробатики и иллюзий до сценического мастерства. Ребята учились у признанных мастеров: актера Алексея Лукина, продюсера Антона Беляева, шоумена Вячеслава Макарова и других.

По словам Екатерины Драгуновой, главы Комитета общественных связей, лагерь стал не только стартовой площадкой, но и настоящей школой культурного будущего города.

Особое внимание было уделено развитию вокальных и танцевальных направлений. Лучшие участники получат шанс войти в состав новых творческих коллективов «Молодежь Москвы», которые уже этой осенью начнут выступления на городских площадках. Отборочные концерты прошли в рамках смен, а финальные результаты объявят в августе.

Проект стал частью масштабной программы «Лето в Москве», охватывающей все районы столицы. Его цель — подарить молодежи возможности для раскрытия потенциала, вдохновить на творчество и объединить единомышленников.

Следить за новостями лагеря и будущими возможностями можно на портале и в соцсетях проекта «Молодежь Москвы».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что платформа «Активный гражданин — детям» запустила викторину для школьников.