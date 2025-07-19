Юные «активные граждане» Москвы поучаствуют в тематической книжной викторине

Платформа «Активный гражданин — детям» запустила викторину для школьников в рамках столичной программы летнего чтения. Об этом сообщает mos.ru.

Участие смогут принять дети от шести до 14 лет — задания подготовлены для трех возрастных категорий. Вопросы составлены совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара.

Темой этого года стало «Твое зеленое лето». Школьников ждут видеоролики с подсказками: в них ребята — в том числе юные эковолонтеры — читают отрывки из книг и делятся своими историями об охране природы.

Младшая группа, от шести до семи лет, погрузится в сказки о чудесах и подвигах. Детям предстоит выяснить, как появился королевич из «Битвы птиц» и кого случайно освободил принц из книги Эдит Несбит «Лионель и „Волшебная книга“».

Для детей от восьми до десяти лет подготовлены вопросы по произведению Даниэлы Дрешер «Гном из водосточной трубы». Юные участники узнают, как зовут главного героя, чем он лечится от простуды и кого встречает во время своих прогулок.

Школьники в возрасте от 11 до 14 лет ответят на вопросы о Великой северной экспедиции Витуса Беринга. Им предложат вспомнить, как называлось судно, с которого начиналась экспедиция, откуда отправился отряд, кого взяли на борт и какие приборы использовали моряки.

Участие в викторине доступно онлайн на платформе «Активный гражданин». Проект помогает детям провести лето интересно и с пользой, а заодно расширить кругозор и экологическое мышление.