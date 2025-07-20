Зеленского заподозрили в сговоре с США по теме переговоров с Россией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 86 0

Инициатива Киева может быть связана с договоренностями с Вашингтоном.

Зеленский мог сговориться с США по предложению о переговорах с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент Украины Владимир Зеленский мог заранее согласовать с президентом США Дональдом Трампом инициативу по ускорению переговоров с Россией. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с США», — сказано в материале издания.

Как отмечает издание, предложение Киева о проведении нового раунда переговоров в Стамбуле может быть не самостоятельной инициативой, а результатом кулуарных договоренностей с американской стороной.

На возможный сговор указывают сразу несколько факторов. Среди них — ультимативное заявление президента США Дональда Трампа в адрес России, а также недавний визит в Украину специального представителя американского лидера Кита Келлога.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров направил России предложение о проведении третьего раунда переговоров на следующей неделе. Глава государства подчеркнул, что обе стороны должны приложить максимум усилий для усиления темпов диалога и достижения режима прекращения огня.

Немногим ранее Трамп выдвинул России ультиматум, исходя из которого Москва должна в течение 50 дней прийти к соглашению с Киевом. Иначе — вторичные пошлины в размере 100%.

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