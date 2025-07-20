Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ

Силы противовоздушной обороны РФ за прошедшую ночь — с 23:30 мск 19 июля до 07:00 мск 20 июля — уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) боевиков ВСУ над территорией Российской Федерации. Об этом 20 июля сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, над Брянской областью сбиты 38 БПЛА, над Московским регионом — 19, включая 16 дронов, направившихся в сторону столицы. Еще 11 аппаратов уничтожены над Калужской областью, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской, и по одному — над Белгородской и Рязанской областями. Кроме того, три БПЛА сбиты над Черным морем, и два — над Курской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь на 19 июля ПВО ликвидировали 40 украинских дронов над семью регионами: Брянской, Московской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской областями и акваторией Черного моря, в период с 20:00 до 23:30 мск. Ранее в этот день в результате нападения беспилотников, которые использовали Вооруженные силы Украины, на Ростовскую область было отменено более пятидесяти рейсов поездов.