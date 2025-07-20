Новый князь Владимир: Матвиенко представил артиста, который заменил SHAMAN

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 452 0

Матвиенко представил артиста, который заменил SHAMAN в опере «Князь Владимир»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вместо Ярослава на сцене будет блистать хореограф Даниил Благов.

В этно-опере «Князь Владимир» заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, заменит хореограф Даниил Благов. Об этом 5-tv.ru рассказал композитор Игорь Матвиенко.

«Даниил Благов — это новый Князь Владимир. Очень мы все волнуемся, потому что SHAMAN с его огромной 15-миллионной группой женщин нас, конечно, съедят. Потому что часто спрашивают: «Будет ли Ярослав?» — рассказал Матвиенко.

Он отметил, что Ярослав больше не будет исполнять роль Князя Владимира. Однако Даниил ничем не хуже. Композитор надеется, что поклонники SHAMAN по достоинству оценят талант артиста.

«Я надеюсь, девушки, которые следили за творчеством Ярослава, будут следить за творчеством Дани. Потому что он действительно хорош», — заключил Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Матвиенко объяснил замену SHAMAN в этно-опере «Князь Владимир». Причина оказалась на поверхности: артист физически не успевает готовиться к выступлениям из-за плотного графика.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
В унисон со зрителями: Расторгуев впервые исполнил песню «Конь» вместе с сыном
9:15
Адвокат Касаткина сообщил о запрете баскетболисту заниматься спортом в тюрьме
8:58
Тяжелая ноша: в августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
8:44
Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни
8:30
Илья Гуров: «Нейросети — это суррогат творчества»
8:12
После шторма в Белом море пропали трое туристов

Сейчас читают

«Давно не было в жизни»: у Мити Фомина прибавление в семье
Паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025