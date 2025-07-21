Анкара продолжает консультации с РФ и Украиной о новом раунде переговоров

Анкара проводит консультации с Россией и Украиной относительно нового раунда переговоров между государствами. Об этом стало известно из сообщения «Известий» со ссылкой на высокопоставленного источника из Турции.

«Чтобы не утратить импульс, созданный по итогам первых двух раундов прямых переговоров, проведенных в Стамбуле под эгидой Турции, продолжаются консультации со всеми заинтересованными сторонами», — отметил инсайдер.

По словам собеседника, Турция все еще в состоянии оставаться принимающей стороной для возможности направить свои усилия к достижению мира.

До этого, 19 июля, источник «Известий» в переговорной группе РФ подтвердил информацию о том, что украинская сторона направила Москве предложение по следующему раунду переговоров на предстоящей неделе. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле. Встреча проходила немногим больше часа. Ее вели на русском языке. В итоге Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией.