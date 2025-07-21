«Бурановских бабушек» внесли в базу сайта «Миротворец»*

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 64 0

В базе «Миротворца» появились данные «Бурановских бабушек»

«Бурановских бабушек» внесли в экстремистскую базу сайта «Миротворц»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Личные данные артисток появились на сайте якобы за нарушение границ Украины.

Музыкальная российская группа из Удмуртии «Бурановские бабушки» попала в украинскую базу «Миротворец»*. Об этом пишет ТАСС.

Информация о трех участницах коллектива — Анне Прокопьевой, Валентине Серебренниковой и Екатерине Антоновой — появилась на «Миротворце» пять лет назад. В 2020-м артисток внесли в украинскую базу якобы за то, что они нарушили государственные границы, выступив в Крыму и в Донбассе.

Помимо этого, в «Миротворец» также внесен весь состав «Бурановских бабушек», который выступал на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Тогда российские певицы исполнили песню Party for everybody и заняли второе место. Стоит отметить, что 15 лет назад коллектив состоял из восьми человек, одна из которых — Екатерина Шкляева — умерла в 2024-м. К слову, ее данные тоже есть на сайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что народного артиста России Олега Газманова объявили в розыск на Украине. Певца обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Данные о музыканте также есть в «Миротворце».

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.

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