Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки

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Были поражены склады с боеприпасами в Ивано-Франковской области, оборонные предприятия в окрестностях Киева, а также разведывательная платформа ВСУ в Черном море.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Больше четырехсот ударов беспилотниками и ракетами нанесла за минувшие сутки российская армия по Украине. Массированному обстрелу подверглись сразу несколько областей. Украинская столица проснулась в плотном сером дыму из-за того, что вокруг города горели несколько оборонных предприятий. В Ивано-Франковске под удар попали огромные склады вооружений. А в Черном море удар пришелся по газовой платформе, на которой Вооруженные силы Украины установили разведывательное оборудование и с помощью него корректировали удары, например, наводили начиненные взрывчаткой морские дроны.

Анализируя последние российские удары, сегодняшняя газета Financial Times пришла к выводу, что атаки беспилотников по Украине достигли самого высокого уровня с начала спецоперации. А самое главное, что так называемая тактика «роя» все чаще пробивает бреши в украинской обороне. И это сказывается на точности попаданий.

«Тактические инновации России, призванные значительно повысить эффективность медленных беспилотников „Герань“, включают в себя модификации, позволяющие им летать быстрее и за пределами досягаемости установленных на грузовиках пулеметов, которые Украина обычно использует для их уничтожения», — сказано в публикации.

В итоге российские беспилотники поражают цели в три раза чаще, чем было раньше. А украинцам нужны дроны-перехватчики, чтобы они поднимались на высоту до шести километров и развивали скорость до 200 километров в час. Но такого оружия у Киева пока нет.

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