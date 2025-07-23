Не только усталость: какие болезни скрываются за покраснением глаз

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 51 0

Врач Джамиля Ловпаче: покраснение глаз может свидетельствовать о диабете

Не только усталость: какие болезни скрываются за покраснением глаз

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee

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Безобидный симптом может привести к тяжелым последствиям.

Покраснение глаз — может быть первым сигналом о том, что в организме начались сбои, а именно проблемы с сосудами и сердцем. В беседе с Газета.ру кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии академика А. П. Нестерова и преподаватель в РНИМУ им. Н. И. Пирогова Джамиля Ловпаче поделилась, что именно это явление может свидетельствовать о наличии атеросклероза.

По словам врача, покраснение и увеличение сосудов в глазах иногда указывает на тяжелые и длительные заболевания, которые не поддаются лечению, а также при которых сосудистые нарушения играют ключевую роль. К таким заболеваниям относятся гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет и глаукома. При этих состояниях стенки сосудов теряют свою эластичность, становятся хрупкими, что при перепадах давления может приводить к увеличению объема сосудов и их переполнению кровью.

Особенно опасно, когда покраснение глаз сопровождается болевыми ощущениями и ухудшением зрения. В подобных случаях необходимо как можно скорее обратиться к специалисту для установления точного диагноза и назначения соответствующего лечения.

В заключении Ловпаче добавила, что в подавляющем большинстве случаев расширение сосудов глаз вызвано внешними факторами, такими как неблагоприятные погодные условия (сухой или холодный воздух, ветер), пыль, табачный дым, синдром «сухого глаза», воспалительные процессы, травмы или аллергические реакции. Даже обычное переутомление и недостаток сна могут спровоцировать покраснение глаз.

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