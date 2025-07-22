Сбившего людей автоблогера Гаджиева приговорили к трем годам колонии-поселения

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Автоблогер Гаджи Гаджиев приговорен к 3 годам лишения свободы

Автоблогера Гаджи Гаджиева осудили за ДТП

Фото: Instagram*/gadji_channel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ему также придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Автоблогер Гаджи Гаджиев, устроивший наезд на пешеходов в Одинцово, приговорен к трем годам колонии-поселения, сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Суд также запретил Гаджиеву заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. До вступления приговора в силу блогер останется под домашним арестом.

В своем последнем слове Гаджиев признал вину и раскаялся. Он заявил, что ежедневно переживает случившееся:

«Не было ни одного дня, чтобы я не ругал себя за то, что сел за руль той ночью».

По его словам, это стало тяжелым уроком. Он также пообещал продолжать оказывать поддержку пострадавшим — независимо от судебного решения.

Инцидент произошел 26 ноября прошлого года в подмосковном Одинцово. Машина Гаджиева сбила двух пешеходов, стоявших на обочине. Как уточнял источник «Известий», сам блогер добровольно пришел в полицию с повинной. Пострадавшие получили серьезные травмы.

В отношении Гаджиева было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: нарушение ПДД с причинением вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ). Суд учел его сотрудничество со следствием и раскаяние, однако счел виновность доказанной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
В ГД внесли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года
20:52
Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире
20:34
Чашечку за здоровье: чем кофе полезен для организма
20:16
«Просыпаюсь от паники»: дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье
19:55
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для активного отдыха рядом с домом
19:39
Повременить с переменами: кому стоит отложить пластику до осени

Сейчас читают

Расторгуев вместе с тысячами поклонников спел хит «Выйду в поле с конем»
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025