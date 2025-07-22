Сбившего людей автоблогера Гаджиева приговорили к трем годам колонии-поселения

Ему также придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Автоблогер Гаджи Гаджиев, устроивший наезд на пешеходов в Одинцово, приговорен к трем годам колонии-поселения, сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Суд также запретил Гаджиеву заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. До вступления приговора в силу блогер останется под домашним арестом.

В своем последнем слове Гаджиев признал вину и раскаялся. Он заявил, что ежедневно переживает случившееся:

«Не было ни одного дня, чтобы я не ругал себя за то, что сел за руль той ночью».

По его словам, это стало тяжелым уроком. Он также пообещал продолжать оказывать поддержку пострадавшим — независимо от судебного решения.

Инцидент произошел 26 ноября прошлого года в подмосковном Одинцово. Машина Гаджиева сбила двух пешеходов, стоявших на обочине. Как уточнял источник «Известий», сам блогер добровольно пришел в полицию с повинной. Пострадавшие получили серьезные травмы.

В отношении Гаджиева было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: нарушение ПДД с причинением вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ). Суд учел его сотрудничество со следствием и раскаяние, однако счел виновность доказанной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции.

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