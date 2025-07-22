«С трона на небеса»: Иван Демьян прокомментировал смерть Оззи Осборна

Музыкант Иван Демьян выразил соболезнования в связи со смертью Оззи Осборна
Фото, видео: Reuters/Hannah McKay; © РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Король рока проявил невероятную силу воли, приняв решение выйти на сцену для прощального концерта.
Легенда хеви-метала Оззи Осборн с трона попал на небеса — так прокомментировал смерть артиста лидер группы «7Б» Иван Демьян в беседе с 5-tv.ru.
Он также подчеркнул, что восхищается силой воли Осборна, который, несмотря на болезни, недавно вышел на сцену с прощальным концертом.
«Соболезную всем поклонникам», — сказал музыкант.
Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с участниками Black Sabbath и прощального концерта для поклонников. Музыкант исполнил свои культовые хиты на сцене в Бирмингеме, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Семья артиста сообщила, что он ушел из жизни утром, находясь дома в окружении близких.
Ранее 5-tv.ru писал, что в 2026 году на экраны выйдет фильм Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow — 100-минутная хроника прощального шоу Оззи Осборна и Black Sabbath.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
88%
Нашли ошибку?