«Незабываемый голос»: лидеры групп «Альянс» и «Монгол Шуудан» о смерти Осборна

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 119 0

Игорь Журавлев и Валерий Скородед высказались об уходе из жизни Оззи Осборна

Фото, видео: Reuters/Fred Prouser; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биография исполнителя была уникальна.

Из жизни ушел уникальный исполнитель с незабываемым голосом, а также серьезная величина в мире тяжелой музыки — рокер Оззи Осборн. Так прокомментировали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru трагичное событие лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев и глава группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед.

 

Необычную биографию певца отметил Игорь Журавлев в прощальной речи.

«Ушел из этой жизни на тот свет Оззи Осборн, и это, конечно, печальная новость. Голос его был уникальный, его металл в голосе был незабываем. Его биография тоже была уникальна. И, конечно, жаль, что он ушел. Светлая ему память», — сказал он.

При этом Валерий Скородед подчеркнул, что смерть Осборна несет за собой большую потерю для всего музыкального мира.

«Для меня это, конечно, будет весомой утратой. Я из того мира, когда царил тяжелый рок. И Black Sabbath. Прискорбно, конечно, да. Хотелось бы добавить, что Оззи Осборн — это серьезная величина в мире тяжелой музыки. Мы все вместе скорбим», — рассудил собеседник.

Рок-музыкант Оззи Осборн скончался спустя несколько недель после прощального концерта в Бирмингеме, на котором исполнял культовые хиты, несмотря на плохое самочувствие.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер группы «7Б» Иван Демьян прокомментировал смерть Оззи Осборна.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Просрочка, гниль и консерванты: из чего делают томатную пасту
9:59
Польза и для мамы, и для малыша: когда нужно отлучать ребенка от грудного вскармливания
9:57
В Краснодарском крае предотвратили теракт в общежитии нефтезавода
9:49
Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам
9:39
«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета
9:25
На Земле произошла магнитная буря категории G2

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025