Минсельхоз: экспорт российского вина вырос на 19% в первом полугодии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Больше всего виноградного напитка производители отправили в Китай, Казахстан и Турцию.

Минсельхоз: экспорт российского вина вырос на 19% в первом полугодии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Экспорт российского вина в первом полугодии 2025 года вырос на 19% и достиг 2,6 миллиона долларов. Об этом сообщили в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Согласно данным центра, с января по июнь российские производители поставили за рубеж более 1,8 тысячи тонн винодельческой продукции. Основной вклад в рост экспорта внесли поставки игристых вин. Подчеркивается, что именно этот сегмент стал наиболее востребованным за рубежом.

В натуральном выражении лидерами по импорту российских вин стали Китай, Казахстан и Турция.

Положительная динамика стала возможна благодаря расширению географии поставок, активной поддержке экспортеров и участию российских винодельческих компаний в международных выставках и ярмарках. Также позитивно сказались модернизация производственных мощностей и улучшение качества продукции.

Работа по продвижению российского вина на внешние рынки будет продолжена во втором полугодии. Ожидается, что в 2025 году общий объем экспорта продолжит расти как в денежном, так и в натуральном выражении.

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