В отделение ББР Банка в Петербурге пришли с обыском

По предварительной информации, он может быть связан с делом о растрате при ремонте в Михайловском театре.

В центре Петербурга в эти минуты проходят обыски в ББР Банке. Отделение на Харьковской улице закрыто для посетителей, там работают сотрудники СК и полиции. Информация о следственных мероприятиях подтвердил источник «Известий».

Напомним, что накануне обыски по делу о растрате при ремонте прошли в Михайловском театре. Предварительно, эти мероприятия связаны.

ББР Банк зарегистрирован в 1994 году, прописан в Москве, но имеет отделения в Петербурге.

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