В числе погибших пассажиров самолета Ан-24 пять сотрудников РЖД

В числе погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области пятеро сотрудников РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram-канале.

«Среди погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой пятеро наших работников», — сказано в сообщении.

Погибшие сотрудники — замглавы Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен, главный инженер СМТ № 16 АО «РЖДстрой» Дмитрий Лапшов, ведущий инженер Хабаровской дистанции сигнализации Сергей Шиян, а также врачи «РЖД-Медиина» Галина и Алексей Найденовы.

«РЖД окажут семьям погибших материальную помощь», — уточнили в публикации.

Потерпевший крушение пассажирский самолет Ан-24 в период с 2018 года становился участником четырех авиационных инцидентов. В декабре 2018-го лайнер в аэропорту Бодайбо в Иркутской области задел левой консолью крыла мачту освещения. Обошлось без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на место крушения самолета Ан-24 в Амурской области прибыли спасатели.

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