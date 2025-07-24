На место крушения самолета Ан-24 в Амурской области прибыли спасатели

На место крушения пассажирского лайнера Ан-24 в Амурской области прибыли спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Наземная группировка спасателей МЧС России обследует место происшествия, проводит поисковые работы», — сказано в сообщении.

Губернатор региона Василий Орлова заявил, что для координации работ по ликвидации последствий крушения был организован оперативный штаб. В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Место крушения — территория в 15 километрах от Тынды в Амурской области. Самолет шел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, экипаж перестал выходить на связь. Позднее был обнаружен его горящий фюзеляж.

По предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Возбуждено уголовное дело по факту потери связи с самолетом. Возможные причины трагедии — техническая неисправность и человеческий фактор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полет рухнувшего Ан-24 проходил в сложных метеоусловиях.

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