Не шепчет: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 62 0

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Москве и Подмосковье 24 июля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Погода

И водителям, и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Во второй половине дня 24 июля погода в Москве и Подмосковье сильно ухудшится. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столичному региону.

«До конца суток 24 июля местами на территории Московской области ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

В таких условиях водителям необходимо снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров, посоветовали в МЧС.

Спасательная служба также рекомендовала пешеходом находиться на достаточном расстоянии от шатких конструкций, рекламных щитов и не прятаться от непогоды под деревьями. Также не следует оставлять детей без присмотра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ливень, прошедший 21 июля в Москве и в Московской области, стал одним из сильнейших на планете по обилию осадков за сутки. Аномальная непогода привела к серьезным последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

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