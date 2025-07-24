Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на трагическое крушение самолета Ан-24 в Амурской области, выразив глубокие соболезнования. Об этом сообщил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак в ходе брифинга, который транслировался на официальном YouTube-канале ООН.

«Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв авиакатастрофы», — заявил Хак.

Он также подчеркнул, что Гутерриш передает слова поддержки народу и правительству Российской Федерации в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, что 24 июля в Амурской области, в 15 километрах от Тынды, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, когда связь с ним была потеряна. Вскоре обломки горящего самолета были обнаружены на земле. К сожалению, никто из находившихся на борту не выжил.

В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования семьям погибших в этой катастрофе.

Ранее 5-tv.ru сообщил о трехдневном трауре в Амурской области.

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