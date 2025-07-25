«По пояс в воде»: в Кургане за ночь выпала треть месячной нормы осадков

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

В Кургане за ночь выпала треть месячной нормы осадков

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Пробки достигают семи баллов.

В Кургане выпала треть месячной номы осадков. Городские улицы затоплены, автомобили глохнут. Из последствий — пробки, которые достигают семи баллов. Вероятнее всего, погода наладится только вечером.

Ливень начался в ночь на 25 июля. За 12 часов выпало 18 миллиметров осадков. Это — 30% от всей месячной нормы. Вышло так, что на каждый квадратный метр города пришлось почти по ведру воды.

Особенно сильно непогода задела центр. Местные жители отмечают, что затопило улицы Красина, Карла Маркса и проспект Машиностроителей в районе ТРЦ «Гипер Сити».

«По пояс воды, авто стоят. Опять все по привычной схеме: чуть дождь — и Курган плывет», — отмечают горожане в социальных сетях.

Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий: днем в Кургане ожидается от +23 до +25 градусов, переменная облачность и местами кратковременные дожди. Осадки в области сохранятся до вечера 25 июля, но их сила заметно уменьшится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

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