Ветераны СВО первыми бросились на помощь людям из горящего дома в Люберцах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 28 0

Услышав, что в одной из квартир мог остаться ребенок, мужчины не сомневались ни секунды.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Два ветерана спецоперации по защите Донбасса первыми бросились на помощь людям из горящей многоэтажки в подмосковных Люберцах. Один из них, Рустам Казанчев, оказался жителем дома, который охватил пожар. Услышав крики, он спустился на четвертый этаж и обнаружил там плачущую девушку. Потом вместе с пожарными мужчина участвовал в тушении, с его помощью также удалось спасти жизнь парня, отравившегося угарным газом.

Второй герой — лейтенант специального отряда быстрого реагирования в отставке и ветеран спецоперации Андрей Квашин. Он рассказал корреспондентам 5-tv.ru, что увидел дым в окнах дома, когда возвращался из магазина. На месте происшествия люди сказали ему, что внутри мог остаться ребенок. Квашнину помогли забраться на козырек подъезда, оттуда он перебрался в горящую квартиру.

«Сказали, что там ребенок, поэтому переживали немного. К счастью, в квартире никого не оказалось, кроме кота, которого мы вытащили», — поделился мужчина.

Прежде сообщалось, что немалую помощь погорельцам на улице Озерной в Люберцах оказали сотрудники местного кафе. Они приставили лестницу к стенам дома и по ней выводили людей, заблокированных в горящих комнатах. Официальных данных о причинах возгорания, возможных погибших и пострадавших не поступало.

Ранее, писал 5-tv.ru, три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове.

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