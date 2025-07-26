За ночь ПВО России уничтожили 54 украинских БПЛА

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Более 20 вражеских дронов атаковали Брянскую область.

За ночь ПВО России уничтожили 54 украинских БПЛА

Фото: Патрин Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За минувшую ночь над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаки подверглись восемь городов. Российские бойцы перехватили 24 вражеских БПЛА над Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, шесть над территорией Крыма, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря, два — над Орловской областью, два — над территорией Тульской области и один — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что пострадавших в результате атак украинских дронов нет. Оперативные службы работают на местах, где упали вражеские БПЛА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военнослужащие нанесли удар по штабу ВСУ в Херсоне. Противник пытался эвакуироваться на автобусе. Транспортное средство также было уничтожено очередным ударом, спастись бегством украинским боевикам, вероятно, не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
Два человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
8:13
За ночь ПВО России уничтожили 54 украинских БПЛА
7:54
Трое детей погибли при пожаре в СНТ под Екатеринбургом
7:39
«Я потеряла лучшего друга»: Келли Осборн впервые прокомментировала смерть отца
7:17
Татьяна Брухунова описала отношения с Евгением Петросяном одной цитатой
7:00
«Это пугает»: Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином

Сейчас читают

Армия обороны Израиля нанесла удар по северной части сектора Газа
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут отказался вводить санкции против России
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс