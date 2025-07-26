Собянин: Москва задает высокие стандарты в сфере торговли и общественного питания

26 июля — День работника торговли. Сергей Собянин поздравил столичных работников торговли с профессиональным праздником, а также рассказал о позитивных переменах, которые происходят в этой сфере.

«От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд — не просто удовлетворение спроса. Вы создаете особую атмосферу уюта и комфорта для каждого покупателя в нашем замечательном городе. Пусть каждый рабочий день приносит вам удовлетворение от проделанной работы, а ваш труд всегда оценивается по достоинству!» — написал Сергей Собянин в своем блоге.

Позитивные изменения

Москва — город, где в шаговой доступности можно купить все, что только потребуется, и попробовать блюда со всего света. Работа столичных магазинов и заведений общественного питания соответствует самым высоким стандартам качества обслуживания.

Эти стандарты задают работающие в них люди: продавцы и кассиры, товароведы и упаковщики, логисты и менеджеры, а также курьеры и многие другие профессионалы, преданные своему делу.

Сфера торговли не всегда была такой, какой сегодня ее видят москвичи. Чтобы соответствовать самым лучшим стандартам, московская торговля переживает непрерывный процесс улучшений, для реализации которого городские власти тесно сотрудничают с бизнесом. Перемены затрагивают все сегменты торговли и общественного питания — от небольших магазинчиков у дома до крупнейших торговых центров.

Еще 15–20 лет назад символом московской торговли были разномастные и хаотичные ларьки, которые загромождали проходы к метро и тротуары на самых оживленных улицах. Потребовались огромные усилия, чтобы сократить масштабы нестационарной торговли и навести порядок. И теперь она хорошо выполняет свою роль — москвичи могут покупать мороженое, воду и другие товары спонтанного спроса, а изящные торговые павильоны оживляют улицы и парки, где они расположены.

Развитие ярмарок

Огромные перемены произошли с межрегиональными ярмарками и ярмарками выходного дня, для которых город разработал единый стандарт комфорта.

Ярмарки выходного дня теперь работают круглый год трижды в неделю, а стать их участником производитель может бесплатно — достаточно заполнить заявку на портале mos.ru.

Ярким акцентом многих районов стали межрегиональные ярмарки. У каждого павильона свой уникальный облик, а их количество выросло с 13 до 68.

Второе рождение переживают исторические московские рынки. Теперь это модные места для покупок, отдыха и встреч. На фудкортах и в небольших кафе можно попробовать экзотические блюда, а при желании — принять участие в гастрономическом мастер-классе именитого шеф-повара. С 2011 года в новом формате работает уже 11 рынков, еще пять — в стадии реконструкции.

Кроме того, в столице открыли два специализированных рыбных рынка «Москва — на волне». В 2024 году их посетили более миллиона человек.

Наряду с историческими рынками в Москве возник и активно растет новый формат фудхоллов — больших ресторанных дворов. В 2010 году в городе работал всего один фудхолл. Сейчас — уже 45 ресторанных дворов на любой вкус.

Получил развитие и формат фестивалей. В 2013 году организовали первое «Путешествие в Рождество», которое быстро стало самым популярным городским фестивалем.

Сегодня в городе работает уже 30 площадок. Фестивали проходят круглый год — это «Золотая осень», «Московская Масленица», «Пасхальный дар», «Рыбная неделя» и многие другие.

При поддержке города

Но самые большие перемены произошли с ресторанами и кафе. В 2010 году в Москве было 10 тысяч объектов общественного питания, а сегодня их уже 22,5 тысячи. Многие рестораны и кафе летом организуют открытые веранды — в этом сезоне их более пяти тысяч.

Благодаря поддержке Правительства Москвы рестораторы с 2024 года могут организовать открытые веранды в упрощенном порядке, сохранить конструкции в течение зимы и даже продолжать эксплуатировать их в холодное время года. Но бизнесмены должны соблюдать определенные правила, в том числе и в части внешнего оформления.

Предприниматели экономят средства на демонтаже, увеличивают количество посадочных мест, а москвичи получают больше уютных и атмосферных заведений.

«Чтобы стимулировать бизнес, с 2023 года мы проводим конкурс на лучшее оформление витрин. Прошлой зимой в нем участвовало более пяти тысяч торговых точек. Небольшие магазины и крупные торговые центры стремились перещеголять друг друга в создании сказочной новогодней атмосферы», — напомнил Мэр Москвы.

Сегмент цифровой дистанционной торговли за 15 лет вырос фактически с нуля до важнейшего канала. По сумме онлайн-покупок — 1,55 триллиона рублей — Москва стоит на первом месте среди всех регионов и обеспечивает 17,3 процента рынка электронной коммерции в стране.

Сегодня практически все торговые предприятия, независимо от размера бизнеса и сегмента рынка, продают свои товары как в классических розничных магазинах, так и в интернете. А курьеры выполняют более 650 тысяч доставок в день.

Пожалуй, труднее всего сегодня большим торговым центрам. Им приходится перестраивать свою работу, так как массовый покупатель уходит в сегмент дистанционной торговли.

Если раньше большую часть площади занимали торговые точки, то сейчас торговым центрам требуется становиться общественными, куда люди будут приходить не столько за покупками, сколько за впечатлениями, услугами и знаниями.