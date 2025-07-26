На территории Курской области зафиксирована атака с применением FPV-дрона. Как сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, удар пришелся рядом с клубом в приграничном районе. В результате атаки погиб мирный житель.

«К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

По словам депутата, это очередное подтверждение того, что пребывание вблизи границы с Украиной остается опасным. Он также напомнил жителям региона о необходимости соблюдать осторожность, не игнорировать сигналы тревоги и незамедлительно сообщать о любых подозрительных объектах или действиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

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