Песков назвал условия выстраивания дальнейших отношений с Украиной

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Песков: принципы отношений с Украиной сформируются после выполнения задач СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Кремль по-прежнему считает предпочтительным политико-дипломатический путь разрешения конфликта.

Будущее отношений между Россией и Украиной будет зависеть от завершения задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

По словам официального представителя Кремля, прежде чем говорить о формате взаимодействия с Киевом, необходимо достичь целей, поставленных в рамках СВО.

«Сначала нужно урегулировать проблему, нам нужно зафиксировать выполнение этих задач, которые стояли перед СВО. Мы неоднократно говорили, что это для нас предпочтительно сделать в политико-дипломатическом институте», — поделился Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль по-прежнему считает предпочтительным политико-дипломатический путь разрешения конфликта, однако предыдущие предложения России о диалоге были проигнорированы киевским руководством и западными странами.

По итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля Россия предложила Украине формат работы трех онлайн-групп для обсуждения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме этого, российской стороной поднимался вопрос об обмене военнопленными и гражданскими лицами, передаче тел погибших боевиков ВСУ, а также создание гуманитарных пауз на фронте для сбора раненных и погибших.

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