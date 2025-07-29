Прохор Шаляпин высказался о нападках Вероники Степановой: «Я вообще в шоке!»

Артист не понимает, за что известный блогер-психолог так его ненавидит, ведь они даже не знакомы.

Певец Прохор Шаляпин поговорил с журналистами о народной любви и ненависти на презентации бьюти-бренда своей подруги Виктории Бони. Артист сейчас весьма популярен, гораздо более популярен, чем его песни. Многочисленные интервью, в ходе которых он демонстрирует быстрый ум, чувство юмора, душевную простоту и открытость, подкупают аудиторию.

Особенно людям нравится, с какой радостью Шаляпин говорит о своем гедонизме, о самоуважении, отдыхе и заботе о себе любимом. Поклонники дали ему неофициальный статус народного. Прохор этому очень рад, хоть и приходится теперь заниматься не только собой, но и выходами в свет, рекламой и прочими «подработками».

«Спасибо, очень приятно, но я всегда был (Народным. — Прим. ред.), меня просто не замечали. Спасибо большое», — с ноткой сарказма сказал корреспонденту 5-tv.ru исполнитель.

Разумеется, не все время Шаляпин скачет по радугам и лучезарно улыбается. Есть у него и хейтеры, причем не только из числа пользователей соцсетей, но и среди известных личностей. Например, психолог и блогер Вероника Степанова. Ее психологические разборы знаменитостей полны яда. И названия носят крепкие, вроде «Дефективные звезды», «Разоблачение трусливых».

Певца называют альфонсом, бездельником, слишком любящим деньги — настолько, что он даже готов на отношения со старушкой. Если она богата, конечно. Степанова приписывает Шаляпину ненависть к женщинам и активно рассуждает о его сексуальной ориентации. Однако критика музыканта не пугает.

«Хейтеры есть у всех, это природа человека. Вот недавно я увидел такой спич Вероники Степановой. Она всех поливает грязью, ну, понятно, что не от большого ума. Где-то она сидит в Акапулько, не знаю, куда ее сослали. Она меня облила, Филиппа… Я вообще в шоке, честно говоря. Безысходность что ли у человека такая… Мы не знакомы, я ее никогда не видел, а она меня приложила так!» — удивился артист.

Вероника Степанова действительно живет в Мексике, у нее есть муж и две дочери. Она начинала как клинический психолог в бюджетных учреждениях, потом завела блог и начала набирать популярность. Сейчас у нее более миллиона подписчиков. Часть из них согласны с Шаляпиным, и видят в разборах эксперта лишь матерщину и унижение. А есть и те, кто разделяет мнение психолога.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто и как заставил Прохора Шаляпина жениться на женщине моложе себя.

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