«В нашем возрасте уже положено»: Алсу показала завтрак в новой диете

Артистке 42, но годы ее не берут. Секрет молодости, по словам звезды, не только в выигранной генетической лотерее.

К своим 42-м годам певица Алсу построила блестящую карьеру, стала многодетной мамой, вырастила троих, пережила развод с мужем Яном Абрамовым, причиной которому стали, предположительно, регулярные измены. Повлияли ли пройденные испытания ей выглядеть быть по-девичьи стройной и ухоженной? Нисколько, глядя на звезду, с ее возраста хочется сбросить как минимум десять лет.

Восхищение поклонников Алсу принимает с благодарностью. Она уже признавалась в интервью, что считает себя победителем генетической лотереи, но это не значит, что трудиться над внешним видом совсем не приходится. Исполнительница регулярно занимается спортом и следит за питанием.

В личном блоге Алсу рассказала о новой диете. Она не голодает, а просто выбирает наиболее полезные продукты и блюда, что помогает поддерживать форму и молодость. На этот раз на завтрак певица приготовила себе бульон, омлет, красную рыбу и пюре из авокадо. Пока, судя по всему, диетическим экспериментом знаменитость довольна.

«В бульоне много коллагена. В нашем возрасте уже положено… Я ем сейчас без хлеба, кое-что пытаюсь новенькое внедрить в свой организм», — поделилась Алсу.

Помимо питания, певица практикует растяжку, отживается, а зимой занимается биатлоном. Она пообещала поклонникам, что сообщит о результатах эксперимента.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алсу рассказала о своем отношении к пластической хирургии. Планирует ли артистка радикальные меры омоложения? И на какую именно операцию готова пойти звезда ради избавления от признаков старения?

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