В «Лужниках» для детей откроют уникальную спортплощадку с батутами и виртуальными танцполами

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Фестиваль «Москва 2030» приготовил массу активностей для юных гостей.

На Фестивале детства в «Лужниках» откроют уникальную спортплощадку

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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С 1 по 3 августа в олимпийском комплексе «Лужники» пройдет яркое событие для всей семьи — Фестиваль детства.

Он станет частью масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и предложит детям уникальную площадку с десятками спортивных и развлекательных активностей. Маленькие гости смогут пройти полосу препятствий, попрыгать на батутах, попробовать себя в тактической стрельбе и даже сыграть в гигантскую дженгу.

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 августа с 14:00 до 15:00. Особым событием станет встреча с популярным блогером Владом Глентом, которая пройдет 2 августа в Южном спортивном центре. Гости смогут не только пообщаться с интернет-знаменитостью и получить автограф, но и принять участие в игровых челленджах.

Одной из главных новинок станет новая многофункциональная спортивная площадка, которая будет трансформироваться каждую неделю под разные виды спорта: от футбола и баскетбола до джаст-денса (игровые автоматы с виртуальными танцами. — Прим. ред.) и регби. Она станет постоянным местом притяжения как для детей, так и для подростков.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Лето в Москве», который второй год объединяет яркие и бесплатные мероприятия по всей столице. Организаторы обещают, что нынешний сезон будет еще более насыщенным, чем предыдущий: к традиционным событиям добавятся новые — современные, оригинальные и максимально вовлекающие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России с 1 августа вводятся новые правила медкомиссии для водителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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