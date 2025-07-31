На высокой скорости: какие мероприятия ждут москвичей в августе

Столица приглашает жителей на бесплатные тренировки по экстремальным видам спорта.

В течение всего августа москвичей и гостей города ждет насыщенная программа в рамках тематического месяца экстремальных видов спорта. На бесплатные мастер-классы, лекции и тренировки смогут прийти все желающие — от малышей до взрослых, вне зависимости от уровня подготовки. Проект охватывает разные районы столицы и предлагает жителям почувствовать вкус драйва, попробовать себя в новых дисциплинах и получить заряд бодрости.

Уже 2 августа в спорткомплексе «Акватория ЗИЛ» стартует первый мастер-класс — по аквафитнесу. Его смогут посетить взрослые, желающие улучшить физическую форму и укрепить здоровье. А юных участников (от 6 до 15 лет) 7 августа ждут на занятии по скалолазанию в «Некрасовке». Одним из самых ожидаемых событий станет мастер-класс от членов сборной России по скейтбордингу. Он пройдет 19 августа на стадионе «Авангард» и будет открыт как для детей, так и для взрослых. 16 августа на ВДНХ пройдет занятие по бегу, а 30 августа — детский велозаезд. Юные поклонники автоспорта смогут познакомиться с основами картинга 25 августа в центре технических видов спорта «Москва».

Организаторы подчеркивают: все мероприятия бесплатны, а цель проекта — популяризация активного образа жизни и создание условий для знакомства горожан с новыми спортивными направлениями. Август обещает быть по-настоящему динамичным и вдохновляющим.

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