Верховная рада Украины поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Ранее 22 июля Владимир Зеленский ограничил деятельность антикоррупционных ведомств.

Верховная рада Украины поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Kovalev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Парламент Украины поддержал закон о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Законопроекты о восстановлении полномочий НАБУ — САП поддержало конституционное большинство, 319 депутатов», — написала она.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 22 июля подписал закон об ограничении независимости антикоррупционных ведомств. Реформа подразумевала передачу в руки генерального прокурора и офиса генпрокурора функции обвинения по делам НАБУ и САП, а также право контроля над их деятельностью.

В крупных городах по всей стране прошли массовые протесты, в том числе люди выходили на улицы в Киеве и в Одессе. Митингующие требовали отменить закон и защитить независимость антикоррупционных органов.

Евросоюз и США предупредили о рисках для Украины из-за данного нововведения — представители стран Запада могли лишить киевский режим финансовой поддержки.

Однако под давлением Зеленский сдался и решил скорректировать закон, чтобы восстановить независимость НАБУ и САП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дело в отношении соратника Зеленского могло стать одной из причин реформы НАБУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Умер самый толстый пес страны
14:23
Лавров: Россия благодарна Сирии за обеспечение безопасности объектов РФ на территории страны
14:06
Захарова высмеяла СБУ за повторный розыск Тины Канделаки
13:56
Верховная рада Украины поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП
13:40
Мирное время требует мобилизации: Лукашенко провел совещание с главами диппредставительств
13:33
Никарагуа признала ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ

Сейчас читают

«Па-пара-па-пам-пам»: Эдите Пьехе — 88 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Чуть не задел: к устроившему экстрим-шоу над Ладогой пилоту пришли с обыском

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс