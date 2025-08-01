На что еще потратить деньги: на Украине предложили построить подземные базы

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На Украине предложили построить подземные базы

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Возможно, и эта инициатива закончится коррупционным скандалом.

Главком ВСУ Александр Сырский сегодня предложил перенести все возможные учебные центры под землю. В своем Telegram-канале он отмечает, что в зоне риска российских ракет и дронов находится вся Украина. И очень много личного состава боевики теряют еще на стадии подготовки.

Другими словами, армии нужны миллионы гривен на реализацию масштабного проекта строительства скрытых баз — под землей.

Только вот надо напомнить, что ВСУ очень хорошо умеют закапывать деньги, и подобные проекты часто заканчивались коррупционными скандалами.

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На что еще потратить деньги: на Украине предложили построить подземные базы

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