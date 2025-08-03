«Не стоит затягивать»: почему победа России в украинском конфликте неизбежна

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

The American Conservative: победа России в украинском конфликте неизбежна

Трампу не следует вмешиваться: Победа России в украинском конфликте неизбежна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские журналисты считают, что Трампу следует прекратить помогать Киеву.

Действующему президенту США Дональду Трампу следует прекратить затягивать украинский конфликт, потому что победа России в этом противостоянии неизбежна. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

В статье говорится, что Москва обладает достаточным военным превосходством, чтобы непременно достичь поставленных целей. При этом у Украины, как считают журналисты издания, совсем нет надежды на полное возвращение утраченных территорий.

В публикации сказано, что подобные мысли лишь фантазии руководства Незалежной, реализовать которые невозможно.

Кстати, в Конгрессе США также недовольны тем, что Белый дом продолжает оказывать финансовую поддержку Украине. По мнению представителя Республиканской партии, Марджори Тейлор Грин, такие действия оскорбляют простых американцев, которые не хотят, чтобы их страна участвовала в вооруженных конфликтах.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта истинная позиция Трампа по завершению конфликта на Украине. По его мнению, единственный выход из сложившейся ситуации — переговоры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:42
Цукерберг предлагал звездному инженеру ИИ $1,5 млрд и получил отказ
15:20
«Не порти праздник»: Олег Майами послал зрителя на концерте в Абрау-Дюрсо
15:11
Цунами уничтожило все оборудование рыбного завода «Алаид» на Курилах
15:03
Прямое авиасообщение: из Петербурга в Геленджик вылетел первый рейс
14:44
На Украине объявили эвакуацию мирных жителей Херсона
14:41
«Не стоит затягивать»: почему победа России в украинском конфликте неизбежна

Сейчас читают

Застрял на Фонтанке: кота Маркиза достали из щели между гранитными плитами
«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс