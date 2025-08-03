«Ясно дал понять»: раскрыта позиция Трампа по завершению конфликта на Украине

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер: Трамп настаивает на мирных переговорах

«Ясно дал понять»: раскрыта позиция Трампа по завершению конфликта на Украине

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные.

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский конфликт можно закончить только путем переговоров. Об это в интервью телеканалу NBC рассказал постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — заявил дипломат.

Также Уитэкер сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву в эти выходные. Постпред надеется, что Уиткофф сможет «добиться прорыва».

Ранее Трамп озвучил 50-дневный ультиматум, в течение которого Россия должна была согласиться на прекращение огня. Однако затем он сократил этот срок до 10–12 дней, пообещав применить новые меры, включая 100% пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих нефть у РФ, если соглашение не будет достигнуто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие наступления мира на Украине.

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