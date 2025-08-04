«Стало комфортно и удобно»: новый аэропорт Геленджика принял первый рейс из Петербурга

Северную столицу от пляжей и моря теперь отделяют всего четыре с половиной часа.

Первый самолет из Петербурга прибыл в новый аэропорт Геленджика, который возобновил работу после длительного перерыва — воздушная гавань не принимала рейсы больше трех лет. Полеты в южный город будут осуществляться трижды в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Пассажиром первого рейса из Пулково стал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

С севера на юг, с юга на север. День, когда Петербург и Геленджик снова летают напрямик друг к другу. Не скрывают восторга и те, кто приземлился на черноморском побережье, и те, кто уже летел в обратном направлении — рассказывают с легкостью. Для многих это был быстрый и удобный путь домой после отпуска.

«Очень комфортный, очень просторный, зона для ожидания для отдыха, есть где перекусить», — рассказала одна из пассажиров Алина Сочнева.

«Аэропорт — просто сказка, просто мечта. Мы очень рады, что наконец-то открыли аэропорт в Геленджике, мы там каждый год отдыхаем, и наконец-то это стало комфортно и удобно», — рассказала Анна Маркив.

Раньше в Геленджик из Петербурга нужно было больше суток ехать на машине. Или сначала до Новороссийска поездом, оттуда еще автобусом. Теперь четыре с половиной часа — и ты на черноморском курорте. Мы проверили сами. Этот рейс № 291 символично отправляют с 78-й стойки (это код Петербурга).

«Наконец самолет отрывается от земли — мы официально первые пассажиры рейса Петербург — Геленджик, как и еще 159 человек», — рассказал корреспондент.

И пока на высоте поют песни, внизу остаются Москва, Волгоград, Астрахань и его величество Эльбрус.

«Для нас это очень ответственное мероприятие, можно сказать, исторический рейс и для петербуржцев и для нашей авиакомпании. Мы впервые выполняем рейс по данному направлению. Открывая данный рейс, мы, конечно, испытываем приятное волнение. Очень рады видеть эмоции наших пассажиров, которые летят в отпуск к морю, в город-крурорт», — рассказала старший бортпроводник рейса Санкт-Петербург — Геленджик авиакомпании UTAIR.

За время полета и сериал не успеешь досмотреть, как пассажиры уже аплодируют пилотам после мягкой посадки.

Первыми новую авиагавань оценили москвичи. С 18 июля уже почти семь тысяч путешественников прошли через этот терминал.

Аэропорт — настоящий красавец. Перед ним для удобства — вместительная парковка. Отдельная стоянка для такси и арендованных машин, чтобы не было пробок и столпотворений. Весь проект — удивительная гармония инженерной и дизайнерской мысли. Крыша весом в 1000 тонн, словно крыло парящей над бухтой птицы. Она опирается только на ажурные колонны, которые выглядят будто арт-объекты. Фасад выполнен из изогнутых прочнейших стекол. Аэропорт может выдержать даже восьмибалльное землетрясение. Внутри особый микроклимат — автоматически регулируется в зависимости от количества пассажиров. Здесь продумано все — в том числе и зона выдачи багажа, зал ожидания, кафе и рестораны, медпункт, комната матери ребенка.

«Комната матери и ребенка оборудована игровой зоной, а также кухней, где пассажиры могут подогреть питание для малышей, спальными местами и пеленальными столиками», — рассказала Гриценко Анна, старший агент службы пассажирских перевозок аэропорта Геленджик.

Есть здесь даже полноценное банковское отделение. Инвесторами этого грандиозного проекта стали Акционерный Банк «РОССИЯ» и Банк ВТБ. Современный дизайн, белоснежные стойки регистрации, огромный экран на фоне гор, а в зале «Мое вино» можно познакомиться с лучшими российскими новинками и классикой в мире виноделия.

«На самом деле, замечательный аэропорт, такая мощь, масштаб, такая чистота. И нас впечатлило, что при въезде — пение птиц», — рассказала пассажир Елена.

«Аэропорт очень красивый. Вот я говорю, на парковку когда приезжаете, самый первый экранчик — это просто что-то нереальное», — рассказала Марианна.

В ближайшее время новые авиакомпании начнут летать из столицы. С 6 августа плюс один рейс из Петербурга. Добавится Екатеринбург, Казань. Наконец, Новосибирск свяжут с Геленджиком прямым авиасообщением, и все это — уже на этой неделе.

«Будем советовать всем родственникам. Надеюсь, что нам тут понравится», — рассказала Алина Турцева.

А новый аэропорт более чем готов к нагрузкам, терминал может принимать более 900 человек ежечасно. Так пляжи, горы и море становятся доступнее и ближе.

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