«Крадет деньги»: Трамп перед объявлением пошлин общался с президентом Швейцарии

Financial Times: 30-минутная встреча с Трампом обернулась катастрофой для Швейцарии
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Политики разговаривали в течение получаса.
Президент США Дональд Трамп накануне объявления новых пошлин в отношении Швейцарии общался с швейцарским лидером Карин Келлер-Зуттер. Диалог оказался для республики катастрофическим. Об этом сообщает газета Financial Times.
В материале отмечается, что политики общались полчаса. Швейцарская сторона надеялась на введение десятипроцентных пошлин со стороны Вашингтона, однако Трампа интересовал только вопрос торгового дефицита с Берном в размере 39 миллиардов долларов в год.
«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что десять процентов — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — отметил собеседник издания.
После переговоров Трамп ввел против Швейцарии пошлины в размере 39%, что стало самой высокой ставкой среди государств Европы.
В отношении других стран размер пошлин варьируется от 10% до 41% в зависимости от торговых отношений с каждой страной и конкретных товаров. Наиболее высокие пошлины получили такие страны, как Сирия — 41%, Лаос и Мьянма — по 40%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении более 60 стран и Евросоюза, которые вступят в силу 7 августа.
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