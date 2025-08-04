«Крадет деньги»: Трамп перед объявлением пошлин общался с президентом Швейцарии

Политики разговаривали в течение получаса.

Президент США Дональд Трамп накануне объявления новых пошлин в отношении Швейцарии общался с швейцарским лидером Карин Келлер-Зуттер. Диалог оказался для республики катастрофическим. Об этом сообщает газета Financial Times.

В материале отмечается, что политики общались полчаса. Швейцарская сторона надеялась на введение десятипроцентных пошлин со стороны Вашингтона, однако Трампа интересовал только вопрос торгового дефицита с Берном в размере 39 миллиардов долларов в год.

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что десять процентов — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — отметил собеседник издания.

После переговоров Трамп ввел против Швейцарии пошлины в размере 39%, что стало самой высокой ставкой среди государств Европы.

В отношении других стран размер пошлин варьируется от 10% до 41% в зависимости от торговых отношений с каждой страной и конкретных товаров. Наиболее высокие пошлины получили такие страны, как Сирия — 41%, Лаос и Мьянма — по 40%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении более 60 стран и Евросоюза, которые вступят в силу 7 августа.

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