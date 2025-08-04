Несколько районов затопило в Воронеже из-за непогоды

Мощный циклон, который принес сильные дожди в южные регионы, добрался до Москвы. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

На столицу обрушился тропический ливень. Только на центр города прольется 53 литра осадков на квадратный метр. Месячную норму обещают за сутки. В прогнозе также гроза и град. Стихия будет бушевать как минимум до вторника.

Удар непогоды пережили в Воронеже. Там под водой оказались сразу несколько районов. Потоки не давали проехать машинам, и смывали на своем пути даже бетонные блоки. Пешеходам пришлось устраивать настоящий заплыв, чтобы добраться до работы.

А вот в Петербурге лето в самом разгаре. Начало недели будет особенно жарким. Воздух прогреется почти до плюс 30 градусов. Осадков пока не ожидается.

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