«Я бы заплакала»: Ольга Хохлова рассказала об умении принимать ошибки

Актрису учили быть всегда и везде «хорошей».

Актриса Ольга Хохлова только с возрастом начала воспринимать ошибки как часть жизни. Раньше, по ее словам, все было иначе. Об этом она сама рассказала в разговоре с 5-tv.ru на Национальной премии «Триумф года».

В детстве и юности — в школе, в пионерском лагере и даже дома — ей постоянно напоминали: надо быть «хорошей». Эта установка настолько укоренилась, что любое отклонение от идеального поведения воспринималось как провал.

Переломный момент произошел благодаря собственным детям. По словам актрисы, именно они помогли ей по-новому взглянуть на ошибки и научили относиться к ним спокойнее. Она привела пример младшей дочери, которая не боится перечеркивать записи в тетради и спокойно продолжает выступления по гимнастике, даже если что-то пошло не так.

«А я бы заплакала. Я бы, уронив мячик, заплакала. Ой, я не так сделала. Это плохо», — призналась Хохлова.

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