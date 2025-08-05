«Я бы заплакала»: Ольга Хохлова рассказала об умении принимать ошибки

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 19 0

Ольга Хохлова: ошибаться — это не страшно, меня этому научили дети

Фото, видео: Тараканов Вадим/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актрису учили быть всегда и везде «хорошей».

Актриса Ольга Хохлова только с возрастом начала воспринимать ошибки как часть жизни. Раньше, по ее словам, все было иначе. Об этом она сама рассказала в разговоре с 5-tv.ru на Национальной премии «Триумф года».

В детстве и юности — в школе, в пионерском лагере и даже дома — ей постоянно напоминали: надо быть «хорошей». Эта установка настолько укоренилась, что любое отклонение от идеального поведения воспринималось как провал.

Переломный момент произошел благодаря собственным детям. По словам актрисы, именно они помогли ей по-новому взглянуть на ошибки и научили относиться к ним спокойнее. Она привела пример младшей дочери, которая не боится перечеркивать записи в тетради и спокойно продолжает выступления по гимнастике, даже если что-то пошло не так.

«А я бы заплакала. Я бы, уронив мячик, заплакала. Ой, я не так сделала. Это плохо», — призналась Хохлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Ида Галич выписалась из роддома.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.67
-0.66 92.33
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:14
«Я бы заплакала»: Ольга Хохлова рассказала об умении принимать ошибки
23:54
Как не пропустить депрессию у школьника перед 1 сентября: советы психолога
23:33
«Невозможно перекормить»: что делать, если листья малины пожелтели
23:14
Китай побеждает США в начатой Трампом торговой войне
22:52
В ООН назвали лишение жителей сектора Газы еды преступлением против человечности
22:34
МИД Индии отверг критику Запада за импорт российской нефти

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс