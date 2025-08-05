«Это испуганные звери»: в Москве начался суд по делу о теракте в «Крокусе»

Процесс проходит в закрытом режиме при повышенных мерах безопасности.

Итак, главное событие этого дня, начало судебного процесса по делу организаторов и исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Перед судьями сегодня предстали 19 человек, в числе которых четверо основных обвиняемых. Именно они ворвались в концертный зал и расстреливали безоружных людей. Тогда погибли 149 человек, а сегодня задержанные заявили о частичном признании вины и раскаянии, но, похоже, их словам никто не поверил. Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова поговорила с тем, кто нашел себе силы сегодня присутствовать в зале заседаний.

За толстым стеклом — подозреваемые в теракте. Молчат, головы опущены, руки в наручниках. Вину признают не все. И вряд ли искренне раскаиваются.

Заседание закрыли от прессы. В зале, помимо силовиков, что обеспечивают безопасность процесса, только обвиняемые и пострадавшие. Люди пришли посмотреть в глаза тем, кто в тот страшный вечер 22 марта хладнокровно их расстреливал.

За несколько часов до начала процесса территорию вокруг суда оцепили силовики. Броневик Росгвардии на въезде, кинологи, патрули ДПС — меры безопасности очень серьезные, ведь по существу рассматривается дело о теракте, который унес жизни 149 человек.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. Теракт был продуман до мелочей. Схему концертного зала один из боевиков составил за две недели до кровавой бойни, приходил в «Крокус» на разведку. Оружие и боеприпасы хранили на съемных квартирах. И были четко проинструктированы кураторами, делятся во время перерывов пострадавшие.

«Они очень хорошо понимали, во сколько они должны были зайти в здание и во сколько они должны были появиться в зале. Людьми этих товарищей назвать нельзя — это испуганные звери, но кто-то этими испуганными зверьми манипулировал и управлял», — говорит пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» Иван Поморин.

А вот людям, что пришли на концерт, в тот вечер пришлось рассчитывать только на себя. Людмила и сейчас крепко держит мужа за руку. Если бы не он, погибла бы — не сомневается. Она соцработник, он авиаконструктор на пенсии. В браке 44 года. В тот вечер их жизни спасла любовь.

Людмила до сих пор работает с психологом. Ей хочется говорить о том, что произошло. Так легче. Перед глазами, делится, до сих пор счастливая пара с ребенком. Они сидели через проход. Спастись не смогли.

«Когда мы упали, они задохнулись. От нее было последнее сообщение: мы задыхаемся, сын со мной рядом. Вся семья погибла, ее нашли в обнимку с ребенком», — рассказала Людмила.

У Марины на концерте погибла мама. Как это произошло, девушка слышала по телефону — стрельбу, крики о помощи. Помочь самому родному человеку Марина ничем не могла, и от этого до сих пор больно.

Три заседания в неделю — в таком режиме в Мосгорсуде планируют рассматривать дело о теракте. После этого будет оглашено решение, которого пострадавшие очень ждут.